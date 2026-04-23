Castello di Santa Severa nuove visite guidate per scoprire il Borgo e il Museo

Dal 25 aprile, nel Castello di Santa Severa vengono avviate nuove visite guidate che permettono di esplorare il Borgo e il Museo. La iniziativa è promossa dall’ente regionale LAZIOcrea e prevede tour che si svolgeranno nel corso delle settimane successive. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgono in orari programmati, offrendo l’opportunità di conoscere meglio i luoghi storici della zona.

Santa Marinella, 23 aprile 2026 – Dal prossimo 25 aprile, LAZIOcrea attiva un nuovo servizio di visite guidate nel Borgo e nel Museo del Castello di Santa Severa. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e promozione culturale del Castello di Santa Severa, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere il complesso monumentale sempre più accessibile a cittadini e visitatori. I giorni delle visite. Le visite guidate si svolgeranno tutti i sabato, domenica e festivi, con due turni di ingresso alle ore 11.30 e alle ore 16.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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