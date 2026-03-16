Castello di Santa Severa | il 19 marzo ingresso gratuito al Museo per padri e figli

Da cdn.ilfaroonline.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 marzo il Castello di Santa Severa offrirà l’ingresso gratuito al Museo per tutti i padri e i figli. L’evento si svolge in occasione della festa del papà e invita le famiglie a visitare le sale del castello senza costi. L’iniziativa mira a coinvolgere le famiglie in un’esperienza culturale e a celebrare questa ricorrenza in modo speciale.

Santa Marinella, 16 marzo 2026 – In occasione della festa del papà, il Castello di Santa Severa  celebra la ricorrenza con un’iniziativa speciale dedicata alle famiglie.  Giovedì 19 marzo  tutti i papà che visiteranno il complesso insieme ai propri figli potranno accedere gratuitamente al  Museo del Castello, ospitato all’interno della suggestiva Rocca e riceveranno inoltre  un bignè di San Giuseppe in omaggio, il dolce tradizionale legato alla ricorrenza. L’iniziativa vuole offrire un’occasione di condivisione tra genitori e figli all’insegna della cultura, della storia e della scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del litorale laziale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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