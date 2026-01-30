Il Castello di Santa Severa tra degrado e ridimensionamento

La situazione al Castello di Santa Severa resta critica. Dopo la caduta dell’amministrazione comunale del sindaco Tidei, il castello si trova in uno stato di abbandono. Le attività culturali sono ferme da tempo e il degrado avanza senza sosta. La gente del posto e gli appassionati si chiedono quanto ancora si possa aspettare prima di interventi concreti.

“Mentre tutto tace in seguito alla caduta dell’amministrazione comunale del sindaco Tidei, il Castello di Santa Severa prosegue il suo percorso di degrado, di ridimensionamento e di abbandono delle attività culturali da sempre presenti nel complesso monumentale”, scrive in nota stampa il comitato Castello di Santa Severa. “Chiuso il Museo del Mare e della Navigazione Antica per il taglio dei fondi destinati dal Comune commissariato, ora aperto solo nei fine settimana, con grave ripercussione sull’occupazione, sull’immagine della città di Santa Marinella, sulla fruizione del Castello e su tutte le attività di ricerca e scientifico-divulgative portate avanti dal Polo Museale Civico fino al 1996.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Santa Severa Castello La magia del Natala al Castello di Santa Severa La magia del Natale al Castello di Santa Severa Il Castello di Santa Severa si trasforma in un suggestivo borgo natalizio fino al 6 gennaio 2026, offrendo un'atmosfera magica e coinvolgente per visitatori di tutte le età. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Castello di Santa Severa: #natale2025 #suonodelmare #travel #photography #fotografia Ultime notizie su Santa Severa Castello Argomenti discussi: Il castello di Santa Severa verso il de profundis; Santa Severa, il Castello in bilico: il PD lancia l’allarme sulla precarietà dei musei civici - Quotidiano; Il Fai sceglie i Luoghi del cuore da sostenere: San Maurizio di Monza non c’è; Il quartiere La Loggia e il Castello a Mare: archeotrekking urbano a Palermo. Il castello di Santa Severa verso il de profundisSANTA MARINELLA – Mentre Tarquinia è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, un successo che vede Santa Marinella protagonista, insieme alla rete dei comuni ... civonline.it Il Comitato cittadino: Che succede al castello di Santa Severa?Mentre tutto tace in seguito alla caduta dell’amministrazione comunale del sindaco Tidei, il Castello di Santa Severa prosegue il suo percorso di degrado, di ridimensionamento e abbandono delle attivi ... trcgiornale.it Il Comitato Cittadino: “Che succede al Castello di Santa Severa” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.