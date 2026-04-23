Castello di Milazzo disposta la chiusura temporanea per motivi di sicurezza

Il castello di Milazzo sarà chiuso temporaneamente nelle ultime giornate di aprile, secondo quanto disposto dall’amministrazione comunale. La decisione è stata presa a causa dei lavori in corso e per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità dei visitatori. La chiusura riguarda un periodo di tempo limitato e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione.

Il castello di Milazzo rimarrà chiuso nelle ultime giornate di aprile. L'amministrazione comunale infatti ha disposto la misura per motivi connessi a profili di pubblica sicurezza e incolumità, in considerazione dei lavori in corso d'esecuzione. Il castello quindi rimarrà chiuso al pubblico tra.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Irregolarità amministrative e pregiudicati come clienti, disposta la chiusura temporanea di un circoloIl provvedimento del questore seguente ai controlli effettuati da polizia di stato e polizia locale, che hanno riscontrato come le consumazioni... Sicurezza, chiusura temporanea di 7 attività da parte della QuesturaArezzo, 28 febbraio 2026 – Intensa attività di controllo della Polizia di Stato nei confronti dei pubblici locali, nel mirino titoli autorizzativi e...