Sicurezza chiusura temporanea di 7 attività da parte della Questura

La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di sette attività commerciali ad Arezzo in seguito a controlli mirati. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto delle normative sulla sicurezza e i titoli autorizzativi delle attività coinvolte. L’intervento si è concentrato sull’analisi delle licenze e delle condizioni di sicurezza nei locali sottoposti a controllo.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – Intensa attività di controllo della Polizia di Stato nei confronti dei pubblici locali, nel mirino titoli autorizzativi e rispetto della normativa sulla sicurezza. Nel corso degli ultimi mesi è stata incessante l'attività di controllo della Polizia di Stato nei confronti dei pubblici esercizi in generale, con particolare attenzione a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, locali di pubblico spettacolo e sale giochi e scommesse. Gli accertamenti, condotti dal personale della Squadra Amministrativa della Questura, hanno portato alla chiusura temporanea di 7 attività a seguito dell'adozione da parte del Questore del relativo provvedimento ai sensi dell'art.