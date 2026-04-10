Castel San Pietro Romano calcio Bulloni | Sono giorni decisivi per la nostra stagione

La squadra di calcio di Castel San Pietro Romano si trova in un momento decisivo della sua stagione. Il tecnico ha dichiarato che i prossimi giorni saranno fondamentali per il cammino del team. La squadra si prepara alle ultime sfide della stagione, cercando di ottenere risultati che possano influire sulla classifica. La concentrazione e l'impegno sono al massimo livello in vista delle partite imminenti.

Castel San Pietro Romano (Rm) – La Prima categoria del Castel San Pietro Romano è arrivata al momento chiave della sua stagione. Domenica la squadra del presidente Simone Ceccarelli giocherà in casa contro il Valmontone (terzo della classe) un match molto importante nella corsa per il quinto. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Castel San Pietro Romano calcio, Panariello: “La tripletta? Bella soddisfazione” Castel San Pietro Romano calcio, Duca e la Coppa Lazio: “Qualificazione aperta”Castel San Pietro Romano (Rm) – La Prima categoria del Castel San Pietro Romano ha vinto l’andata dei quarti di finale di Coppa Lazio. Temi più discussi: Castel San Pietro Romano, la carica di Bulloni: Vogliamo Coppa e 5° posto; Ecoforum provincia di Roma, premiati Palestrina, San Cesareo e Genazzano, Carpineto ed Artena; Unità di Rete: nasce la piattaforma (autogestita) per orari e informazioni accessibili; Autostrada A14, chiusure notturne tra Imola e Castel San Pietro in corsia nord. Castel San Pietro Romano, la carica di Bulloni: Vogliamo Coppa e 5° postoIl difensore carica l'ambiente in vista della cruciale sfida di campionato contro la terza forza del girone e del delicato ritorno della semifinale di Coppa Lazio ... gazzettaregionale.it Castel San Pietro Romano (calcio, Prima cat.), Bulloni: Sono giorni decisivi per la nostra stagioneCastel San Pietro Romano (Rm) – La Prima categoria del Castel San Pietro Romano è arrivata al momento chiave della sua stagione. Domenica la squadra del presidente Simone Ceccarelli giocherà in ... lanotiziaoggi.it 81° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE Il Comune di Castel San Pietro Terme celebra l'81° Anniversario della Liberazione con un ricco calendario di eventi tra aprile e maggio 2026. Cerimonie, cortei, concerti, aperture straordinarie e momenti di riflessi - facebook.com facebook