Cassonetti in fiamme in zona Provincia nuova | 6 contenitori incendiati da via Telesforo a via Caroprese

A Foggia, nella zona ‘Provincia Nuova’, sei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono stati incendiati da ignoti. Gli episodi si sono verificati tra via Telesforo e via Caroprese. Le fiamme hanno danneggiato i contenitori, che sono stati distrutti dal fuoco. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni o sui responsabili degli incendi. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Cassonetti della spazzatura nel mirino dei piromani, a Foggia, dove ignoti hanno dato alle fiamme sei contenitori per la raccolta dei rifiuti in zona ‘Provincia Nuova’. È successo nella notte tra il 22 e il 23 aprile. Nel dettaglio, i roghi sono stati registrati in rapida sequenza in via.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Cassonetti incendiati a Capodanno al Q2, quattro minorenni identificati tra i responsabiliANCONA – Oltre 10mila il danno stimato, oltre a quello ambientale, a cui si era aggiunto il disservizio legato alla mancata fornitura per qualche... Leggi anche: Sostituzione dei cassonetti (e delle tessere), a Castelfranco un migliaio di contenitori Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cassonetti in fiamme in zona Provincia nuova: 6 contenitori incendiati da via Telesforo a via Caroprese; Notte di fuoco, bidoni dati alle fiamme a Monte San Vito. C’è l’ombra del dolo: caccia al piromane; Allarme piromane a Fontivegge, a fuoco l'ombreggiante di un giardino; Civitavecchia – Cucciolo abbandonato in un cassonetto: salvato dai Vigili del fuoco. Cinque cassonetti in fiamme nella notte nel giro di un'ora e mezza, vigili del fuoco in azione in città: indagini in corso, si sospetta il piromaneBOLZANO. Diversi cassonetti in fiamme nella notte in città a Bolzano: in azione i vigili del fuoco, si sospettano incendi dolosi. I roghi, nello specifico, sono divampati nel giro di un'ora e mezza ne ... ildolomiti.it Incendio in via Martiri di Cassio: cassonetto e campana del vetro in fiammeVigili del Fuoco in azione questo pomeriggio attorno alle 13 in via Martiri di Cassio, quartiere Montebello. Un cassonetto del verde ed una campana di vetro sono andati distrutti dalle fiamme probabil ... gazzettadiparma.it Arrivano i cassonetti intelligenti nella città di Bari e si comincia dal quartiere Madonnella. La nuova modalità sperimentale di raccolta dei rifiuti differenziati su strada è partita con la progressiva installazione delle prime 51 postazioni di cassonetti ad accesso co - facebook.com facebook