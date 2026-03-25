A Castelfranco Emilia sono stati installati circa mille nuovi cassonetti di ultima generazione per la raccolta differenziata, destinati a sostituire i precedenti contenitori. I nuovi cassonetti sono suddivisi per tipologia: indifferenziata, plastica e lattine, carta e potature. Per accedere ai contenitori è necessaria una nuova Carta Smeraldo, che sostituisce le tessere utilizzate in precedenza.

Migliora la tecnologia grazie ad un importante investimento. I nuovi cassonetti in arrivo da metà aprile Sono in arrivo a Castelfranco Emilia nuovi cassonetti di ultima generazione per indifferenziata, plasticalattine, carta e potature, apribili con una nuova Carta Smeraldo. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso in collaborazione con il Gruppo Hera, di sostituire i vecchi cassonetti e ammodernare le circa 250 isole ecologiche di base installando contenitori più funzionali, dotati di tecnologia digitale. L’obiettivo è facilitare il corretto conferimento dei rifiuti e proseguire nel miglioramento della raccolta differenziata che, grazie all’impegno di tutti, ha già superato l’obiettivo regionale al 2027. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Sostituzione dei cassonetti (e delle tessere), a Castelfranco un migliaio di contenitori

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