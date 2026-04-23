Cassino maratona di primavera 2026

Sabato 25 aprile si terrà a Cassino la 36esima edizione della Maratona di Primavera, organizzata dal CUS Cassino sotto la guida del Presidente Carmine Calce. L’evento rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di corsa e si svolge nella città con partenza e arrivo programmati in diverse zone centrali. L’iniziativa coinvolge numerosi partecipanti provenienti da varie regioni italiane.

Appuntamento imperdibile con la 36esima edizione della Maratona di Primavera, che si terrà a Cassino sabato 25 aprile organizzata dal CUS Cassino guidato dal Presidente Carmine Calce.Un appuntamento che unisce sport, territorio e grandi valori.Quest'anno l'evento si arricchisce di un significato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

LA BAMBOLA UMANA TAMARAcanzone ufficiale CONGIUNTIIMPERFETTI

Notizie correlate

Cassino, tutto pronto per la conferenza Stampa di presentazione del “24° University Championship Cross Country – Cassino 2026”Appuntamento il 3 marzo per conoscere i dettagli dell’evento che vedrà Cassino impegnata ad accogliere atleti-studenti provenienti da 30 paesi del...

Leggi anche: Cassino. Disabilità. Nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino un convegno Rotary su inclusione e progetto di vita

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Maratona di Primavera: Cassino corre per la pace nel ricordo di Suor Giovanna; Torna la Maratona di Primavera: 36 anni di storia nel segno della pace e della tradizione; Dopo due anni di stop, torna a Cassino la Maratona di Primavera; Premiate le scuole partecipanti all’estemporanea di pittura della 35^maratona Primavera.

Cassino, presentata la 36ª Maratona di Primavera: emozione, memoria e partecipazioneGioia e commozione alla conferenza stampa di presentazione della 36^ Maratona di Primavera, facciamo fiorire la pace organizzata come ... ilpuntoamezzogiorno.it

Il gruppo guidato da Filosa studia la cessione o condivisione di quattro impianti in Europa per ridurre la sovraccapacità. I contatti con Dongfeng riguardano anche lo stabilimento italiano di Cassino e il governo italiano apre alla possibilità - facebook.com facebook

Stellantis verso un accordo con Dongfeng su 4 fabbriche Ue: c’è anche Cassino. E il governo Meloni apre di @andtundo x.com