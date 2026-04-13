Sabato 18 aprile alle 9.30 si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino un convegno organizzato dal Rotary dedicato a tematiche di inclusione e progetto di vita per le persone con disabilità. L’evento coinvolgerà relatori e partecipanti che discuteranno di iniziative e soluzioni pratiche legate a questo settore, con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto e diretto sulle sfide e le opportunità.

CASSINO – Si terrà Sabato 18 Aprile alle 9.30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il convegno “Ogni vita è unica: insieme per costruire percorsi di inclusione”, promosso dai Rotary Club del Basso Lazio. Al centro della giornata il ruolo di famiglia, scuola e società nella costruzione del progetto di vita delle persone, con interventi, testimonianze e momenti culturali dedicati all’inclusione. Obiettivo dell’incontro è promuovere una cultura della diversità, dell’equità e dell’inclusione, favorendo la creazione di reti e progettualità condivise sul territorio. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Cassino. Disabilità. Nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino un convegno Rotary su inclusione e progetto di vita

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