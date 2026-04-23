Casola Valsenio lavori post alluvione nelle vie Settefonti Capanne e Lama

Dopo l'alluvione di maggio 2023, le vie Settefonti, Capanne e Lama a Casola Valsenio sono state chiuse al traffico per i veicoli non residenti e di soccorso. Oggi si registrano lavori di sistemazione delle strade comunali in queste zone, segnando un passo importante verso il ripristino delle condizioni di transitabilità. La riapertura completa alle auto non è ancora definitiva, ma si procede con interventi di riparazione.

Finalmente si fa un buon passo avanti per la sistemazione delle strade comunali di Casola Valsenio, dall’alluvione del maggio 2023 aperte al transito solo per i residenti e i mezzi di soccorso. Sono partiti ieri i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza di via Capanne e via Lama e a giorni prenderà il via l’intervento su via Settefonti per un importo di circa sei milioni. Sono interventi che si aggiungono ai lavori in corso nella strada di San Rufillo, dalla Provinciale 306 al bivio per Monte Battaglia. Tutti gli interventi rientrano nell’ambito delle procedure coordinate a livello commissariale, con Consap nel ruolo di stazione appaltante e soggetto attuatore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casola Valsenio, lavori post alluvione nelle vie Settefonti, Capanne e Lama Notizie correlate Casola Valsenio, qui c’è un Consiglio senza opposizioniIn ottanta anni di vita amministrativa è la prima volta che nel consiglio comunale di Casola Valsenio non è presente la minoranza di opposizione... Leggi anche: A Pederzoli e Benedetti il Trail Casola Valsenio Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Partono a Casola Valsenio tre nuovi cantieri della ricostruzione post alluvione; Festa di Primavera, quasi tutto pronto per la sfilata dei carri di sabato. Casola Valsenio: partono 3 nuovi cantieri della ricostruzione post alluvionePrendono il via oggi, 22 aprile 2026 a Casola Valsenio, i cantieri per la sistemazione di via Settefonti, via Capanne e via Lama. Si tratta di tre degli interventi più rilevanti inseriti nel piano di ... ravenna24ore.it Casola Valsenio continua a ricostruire dopo l’alluvione: al via tre nuovi cantieri per oltre 6 milioni di euroUn investimento da oltre 6 milioni per l'apertura di altri tre cantieri a Casola Valsenio, dove proseguono i lavori per la ricostruzione post alluvionale. ravennaedintorni.it Torna uno degli appuntamenti più suggestivi tra i Carnevali Storici dell’Emilia-Romagna… la Festa di Primavera di Casola Valsenio! Giganti di legno e gesso prendono vita e invadono trasformando il paese in un vero museo a cielo aperto. 25 aprile – SFI - facebook.com facebook