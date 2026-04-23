Le autorità stanno effettuando analisi digitali su un computer dell'istituto agrario e su un cellulare collegati a un sospetto nel caso ricina. Le verifiche sono condotte per chiarire i dettagli di un procedimento giudiziario in corso. La ricerca si concentra sui dispositivi per raccogliere eventuali tracce o informazioni utili alle indagini. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato ufficialmente al momento.

? Cosa sapere Campobasso, analisi digitale su PC dell'istituto agrario e cellulare di Alice Di Vita.. Gli accertamenti mirano a ricostruire l'intossicazione da ricina che ha ucciso due donne.. Gli inquirenti a Campobasso hanno avviato martedì gli accertamenti informatici sui computer dell’istituto agrario e sul cellulare di Alice Di Vita, nel tentativo di ricostruire i passaggi chiave legati alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita per una sospetta intossicazione alimentare. Il caso, che ha colpito duramente la comunità locale, vede ora l’attenzione degli investigatori focalizzata sulla ricerca di messaggi e chat avvenuti nei giorni della tragedia all’interno del dispositivo elettronico della sorella delle vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso ricina: analisi digitale su PC e cellulari per il mistero

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Panoramica sull’argomento

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Sentite quante cazzate dicono anche nel caso dell'avvelenamento da ricina. Niente, non imparano mai a puntare sui fatti. Sempre sciocchezze, invenzioni, ipotesi, come i rapinatori di Napoli intrappolati nella banca alle 14.50. Ma vergognatevi. #ore14 x.com