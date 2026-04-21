Dossieraggi sequestrati migliaia di documenti | analisi su cellulari e pc

Durante le operazioni di ieri, i carabinieri del Ros hanno sequestrato migliaia di documenti e file provenienti da cellulari e computer nell’ambito dell’indagine della procura di Roma sulla 'squadra Fiore'. Le perquisizioni sono state condotte in diverse località e hanno portato al ritrovamento di numerosi materiali informatici. La procura sta analizzando ora il contenuto dei documenti sequestrati per approfondire le indagini.

(Adnkronos) – Sono migliaia i documenti e file, sequestrati dai carabinieri del Ros durante le perquisizioni compiute ieri nell’ambito dell’indagine della procura di Roma sulla ‘squadra Fiore’. Gli investigatori analizzeranno anche computer e cellulari sequestrati a undici persone, fra cui Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore del Dis con un passato anche nell’Aisi, indagato per peculato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Dossieraggi, inchiesta su migliaia di documenti, analisi sui cellulariSono migliaia i documenti e gli atti sequestrati ieri dal Ros, su richiesta della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sulla "squadra Fiore"... Droga a detenuti, perizia su cellulari e pcAvrebbe fornito droga e addirittura telefonini ai detenuti reclusi a Santo Spirito. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dossieraggio Equalize, spuntano i redditi di Ricky Tognazzi: così la rete di spie ha bucato il Fisco; Bimbo di due anni cade dal secondo piano di un palazzo nel Torinese; Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Trump silura un'altra donna, fuori la segretaria del Lavoro. Dossieraggi: inchiesta su migliaia di documenti, analisi sui cellulariL'indagine sulla cisiddetta squadra Fiore vede indagate 11 persone tra cui anche l'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo ... msn.com Dossieraggio, sequestrati migliaia di documenti, analisi sui cellulari(ANSA) - ROMA, 21 APR - Sono migliaia i documenti e gli atti sequestrati ieri dal Ros, su richiesta della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sulla 'squadra Fiore' che vede indagate 11 persone ... msn.com «PREZZI GONFIATI PER GLI ACQUISTI DEI SERVIZI SEGRETI» . TERREMOTO SULL’EX 007 Al centro dell’indagine Giuseppe Del Deo, ex numero due dell’Aisi. Coinvolti pure imprenditori amici. C’è un altro filone sui dossieraggi. Me ne occupo oggi sul quo facebook Gli spioni della «squadra Fiore» lavorarono nella nuova PopBari: intercettazioni abusive e dossieraggi. Caccia ai mandanti x.com