Le tensioni legate al caso Epstein si sono riaccese dopo che Melania Trump ha preso pubblicamente le distanze da un noto finanziere coinvolto in accuse di natura sessuale. La ex first lady ha chiesto al Congresso di adottare misure per proteggere le vittime e ha espresso preoccupazione riguardo alle vicende legate al caso. La sua dichiarazione ha riacceso il dibattito pubblico e attirato l’attenzione sui risvolti giudiziari e politici della vicenda.

Le tensioni internazionali legate al caso Epstein si sono riaccese bruscamente dopo le recenti dichiarazioni di Melania Trump, che ha preso le distanze dal finanziere pedofilo chiedendo al Congresso di tutelare le vittime. La mossa della ex First Lady ha innescato una reazione a catena che vede coinvolta Amanda Ungaro, ex compagna del noto agente di modelli Paolo Zampolli, la quale ha minacciato rivelazioni estremamente delicate riguardanti i legami tra il suo ex partner e la famiglia Trump. Il quadro si complica ulteriormente con l’imminente inchiesta di Report, prevista per domenica 19 aprile su RaiTre, che promette di approfondire i rapporti tra il defunto finanziere e l’ambiente della Casa Bianca attraverso testimonianze inedite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Epstein: Melania Trump scuote il dibattito e arrivano nuove accuse

Caso Epstein: file e foto con Trump scomparsi dal sito web del governo

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