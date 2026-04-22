Durante l'udienza, Catherine ha espresso il desiderio di tornare a casa, suscitando emozioni tra i presenti. Successivamente, Nathan ha pronunciato alcune parole che hanno lasciato tutti senza parole, lasciando trasparire un forte stato emotivo. Le testimonianze hanno rivelato una famiglia divisa da mesi di separazione e dalla lontananza dei figli dai genitori, con le lacrime che hanno accompagnato le dichiarazioni.

Le parole si spezzano tra le lacrime, ma il messaggio resta chiaro. Una famiglia divisa, mesi di distanza, bambini lontani da casa e dai genitori. Davanti ai microfoni, il dolore diventa racconto. E la speranza si trasforma in una richiesta precisa: tornare insieme. Alla Camera dei deputati, durante la conferenza stampa promossa da Michela Vittoria Brambilla, si è parlato del caso di Nathan e Catherine, una coppia che da mesi vive la separazione forzata dai propri figli. “Un calvario per la famiglia”. Brambilla ha aperto l’incontro parlando di un “vero calvario”, chiedendo un intervento per riunire la famiglia: «Non avrò pace finché questa famiglia non sarà riunita.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Voglio tornare a casa”: il grido di Catherine scuote la commissione. Poi le parole di Nathan che sconvolgono tutti

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