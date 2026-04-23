Caso Molinari | l’ex dirigente chiede perdono invocando il malessere

L'ex dirigente è comparso davanti al giudice a Sondrio, chiedendo perdono per le accuse di concussione e peculato. Durante l'udienza, ha spiegato di aver agito spinto da un malessere personale. La vicenda riguarda accuse di gestione illecita di fondi pubblici, e l'uomo ha espresso il suo rammarico senza fornire ulteriori dettagli. La decisione sulla richiesta di perdono è attesa nei prossimi giorni.

? Cosa sapere L'ex dirigente Fabio Molinari chiede perdono al giudice Giorgi a Sondrio per concussione e peculato.. Il processo riparte il 6 maggio dopo l'annullamento dell'udienza per motivi procedurali.. L’ex dirigente dell’Ufficio scolastico Fabio Molinari ha chiesto scusa davanti al giudice Fabio Giorgi a Sondrio, sostenendo di aver agito senza dolo e legando le proprie condotte a gravi difficoltà psichiatriche mai adeguatamente gestite. Il clima nell’aula del tribunale, dove l’udienza si è svolta a porte chiuse, è stato segnato da un forte impatto umano. Poco prima di presentarsi davanti alla giustizia, Molinari aveva condiviso sui social una riflessione spirituale citando l’opera di Michelangelo sulla conversione di Saulo, chiedendo ai propri contatti una preghiera per sé.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Molinari: l’ex dirigente chiede perdono invocando il malessere Notizie correlate Caso Molinari: l’ex dirigente scolastico si difende in aulaIl Tribunale di Sondrio ha ospitato nella mattinata di mercoledì 22 aprile l’udienza preliminare che vede coinvolto Fabio Molinari, ex dirigente... Il comandante Molinari: "Non fidarsi di chi chiede soldi"Non fidarsi di chi chiede soldi o preziosi presentandosi come carabiniere o rappresentante di qualsiasi istituzione, "tanto privata quanto pubblica". Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caso Molinari, l’ex provveditore parla in aula; Caso Molinari, l'ex provveditore: Non ho mai agito con dolo; Caso Molinari a Sondrio: l’ex provveditore in aula, annullata la precedente udienza; Processo Molinari, chiesto il rinvio a giudizio per gli imputati senza rito abbreviato. Caso Molinari, l'ex provveditore: Non ho mai agito con doloDavanti al giudice per l’udienza preliminare di Sondrio, Fabio Molinari, 48 anni, di Lovere, ex provveditore agli studi di ... cremonaoggi.it Ex provveditore sotto accusa, Molinari parla al gup: «Errori miei, ma senza dolo»CREMONA - Oggi ha rilasciato dichiarazioni spontanee al gup di Sondrio, Fabio Molinari, l’ex provveditore agli studi di Sondrio e di Cremona (lo è stato dal 2019 al 2021) accusato di concussione, ... laprovinciacr.it Caso Molinari, l’ex provveditore parla in aula L’udienza è stata caratterizzata da un colpo di scena con l’eccezione sulla violazione del diritto alla difesa. La decisione finale slitta a settembre. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #SondrioECintura # - facebook.com facebook