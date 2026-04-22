Il comandante Molinari | Non fidarsi di chi chiede soldi

Il comandante Molinari ha avvertito la popolazione di non fidarsi di chi si presenta come carabiniere o rappresentante di enti pubblici o privati e chiede denaro o oggetti di valore. La raccomandazione arriva in seguito a segnalazioni di persone che sono state avvicinate da individui con queste caratteristiche. Molinari ha sottolineato l'importanza di verificare sempre l'identità delle persone che si presentano a chiedere soldi.

Non fidarsi di chi chiede soldi o preziosi presentandosi come carabiniere o rappresentante di qualsiasi istituzione, "tanto privata quanto pubblica". "Richieste di questo genere - ricorda il comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, colonnello Sergio Molinari - nascondono una truffa anche se chi parla si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine o il messaggio che arriva sembra in tutto e per tutto autentico". L’occasione per ribadire le accortezze che si possono adottare per evitare spiacevoli sorprese è stata la firma dell’ accordo di collaborazione sottoscritto dal comando provinciale dell’Arma con il gruppo Grifo Alimentare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il comandante Molinari: "Non fidarsi di chi chiede soldi" Notizie correlate Raccolta fondi a nome del comune? Fate attenzione a chi vi chiede soldiRaccolta fondi a proprio nome o con il proprio benestare? Il comune di Laives dice di no. L’asilo non è a norma, l’Inps chiede il rimborso del bonus Nido ai genitori e li deride: “Fidarsi è bene…”A Torino, l'Inps aveva chiesto a diversi genitori di restituire migliaia di euro di bonus Nido, perché l'asilo non era a norma. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il comandante Molinari: Non fidarsi di chi chiede soldi; VIDEO Truffe agli anziani, i consigli dei carabinieri: Mai fidarsi di chi vi chiede denaro o gioielli per risolvere un problema; Truffe agli anziani, patto tra Carabinieri e Grifo agroalimentare: sulle scatole del latte i consigli dell'Arma; Processo Molinari, chiesto il rinvio a giudizio per gli imputati senza rito abbreviato. Amaranto Channel. . Arrivano in Casentino Gratteri, Botteri, Foglietta, Iacchetti e Molinari. Sono gli ospiti de "Gli Incontri - Le Parole" sotto la direzione di Andrea Scanzi. facebook