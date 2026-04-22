Caso Molinari | l’ex dirigente scolastico si difende in aula

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, il Tribunale di Sondrio ha tenuto un’udienza preliminare riguardante Fabio Molinari, ex dirigente scolastico della provincia di Sondrio. La difesa dell’imputato si è presentata in aula per rispondere alle accuse formulate nel procedimento. La vicenda coinvolge il professionista, che ha lavorato nel settore dell’istruzione nella regione. La discussione si è concentrata sui dettagli delle accuse e sulla posizione dell’imputato.

Il Tribunale di Sondrio ha ospitato nella mattinata di mercoledì 22 aprile l’udienza preliminare che vede coinvolto Fabio Molinari, ex dirigente scolastico provinciale della Valtellina e della Valchiavenna. L’imputato, accusato di reati quali peculato, concussione, induzione indebita e turbata libertà degli incanti, si è presentato davanti al giudice per l’udienza preliminare Fabio Giorgi per fornire una dichiarazione spontanea in merito alle accuse contestate. Il ricalcolo procedurale e la tutela del diritto alla difesa. L’iter giudiziario ha subito una brusca accelerazione verso il riavvio dopo le recenti vicende legali riguardanti la gestione delle udienze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Molinari: l’ex dirigente scolastico si difende in aula Notizie correlate Leggi anche: Rendicontazione PNRR e Dirigente scolastico in reggenza: chi firma, cosa certifica, come si tutela. ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO Contratto 2025/27: di buoni pasto e staff del Dirigente Scolastico si parlerà nella parte normativa, da avviare dopo aprileIl Contratto scuola 2025-2027 sarà rinnovato in due step: il primo, relativo alla parte economica, potrebbe chiudersi con la firma il prossimo 1°... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Processo Molinari a Sondrio, chiesti sette rinvii a giudizio; Processo Molinari, chiesto il rinvio a giudizio per gli imputati senza rito abbreviato; L'ex provveditore agli studi Fabio Molinari e 31 imputati davanti al giudice; Sondrio, processo Molinari: al via l’undicesima udienza. Caso Molinari, l'ex provveditore: Non ho mai agito con doloDavanti al giudice per l’udienza preliminare di Sondrio, Fabio Molinari, 48 anni, di Lovere, ex provveditore agli studi di ... cremonaoggi.it Ex provveditore sotto accusa, Molinari parla al gup: «Errori miei, ma senza dolo»CREMONA - Oggi ha rilasciato dichiarazioni spontanee al gup di Sondrio, Fabio Molinari, l’ex provveditore agli studi di Sondrio e di Cremona (lo è stato dal 2019 al 2021) accusato di concussione, ... laprovinciacr.it Caso Molinari a Sondrio: l'ex provveditore in aula, annullata la precedente udienza #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook