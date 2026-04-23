Caso Lukaku | smentite dal Belgio il recupero prosegue ad Anversa

Le fonti ufficiali belghe hanno confermato che l’attaccante sta continuando il suo percorso di recupero ad Anversa, smentendo le voci di una possibile ricaduta. Il giocatore sta seguendo un programma di riabilitazione e non ci sono indicazioni di complicazioni o problemi aggiuntivi. La sua presenza in campo, in futuro, dipenderà dal progresso del recupero negli ultimi giorni.

? Cosa sapere Lukaku prosegue il recupero fisico ad Anversa smentendo le indiscrezioni su una ricaduta.. Il giocatore punta alla massima forma per i Mondiali restando fuori dal Napoli.. Ad Anversa, il percorso di recupero fisico di Lukaku ha subito un rallentamento che ha acceso i riflettori sul club partenopeo, dopo le notizie provenienti dal Belgio riguardo una possibile ricaduta dell’attaccante. Il giocatore si trova attualmente in territorio belga per lavorare sulla propria condizione atletica, con l’obiettivo prioritario di raggiungere la massima forma in vista dei Mondiali. Le indiscrezioni nate oltre confine avevano inizialmente ipotizzato un nuovo problema fisico, suggerendo che l’atleta avesse dovuto interrompere la sessione di allenamento dopo soli pochi minuti di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Lukaku: smentite dal Belgio, il recupero prosegue ad Anversa Notizie correlate Leggi anche: Lukaku, nuovo infortunio o no? Il caso dal Belgio che preoccupa Napoli Dal Belgio: “Il recupero di Lukaku procede bene, ma c’è ancora l’incognita di quando tornerà a giocare”Ci si aspettava che Romelu Lukaku tornasse a Napoli dopo la partita contro il Parma, ma in realtà il belga ha deciso di restare nel suo Paese ancora... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, nessun nuovo infortunio per Lukaku: smentite le indiscrezioni dal Belgio; Lukaku, nuovo infortunio o no? Il caso dal Belgio che preoccupa Napoli; Nessun nuovo infortunio per Lukaku: smentite le indiscrezioni dal Belgio; Se tutti gli azzurri amassero la Nazionale come Donnarumma. Lukaku, nuovo infortunio o no? Il caso dal Belgio che preoccupa NapoliInfortunio per Romelu Lukaku, anzi no. L'attaccante del Napoli è al centro di un nuovo caso, con notizie che arrivano dal Belgio (poi smentite) che preoccupano, ancora, il club partenopeo. Lukaku si t ... adnkronos.com Nessun nuovo infortunio per Lukaku: smentite le indiscrezioni dal BelgioNovità importanti in casa Napoli. Non ci sono nuovi problemi fisici per Romelu Lukaku, nonostante l'indiscrezione rilanciata in Belgio. Si tratta semplicemente di una gestione oculata e preventiva del ... msn.com Si parla da tempo del caso riguardante Romelu Lukaku: il belga ieri è tornato a Castel Volturno e sebbene ieri si sia parlato di chiarimento, emergono anche altre versioni. Come riportato da Il Mattino, si sarebbe consumata una rottura ormai insanabile tra Nap - facebook.com facebook Continua il caso #Lukaku: l’attaccante si è recato a #Napoli per incontrare il ds Manna... ma è già tornato in Belgio per continuare la riabilitazione 1/5 x.com