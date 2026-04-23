Lukaku nuovo infortunio o no? Il caso dal Belgio che preoccupa Napoli

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie contrastanti riguardo alle condizioni di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, dopo un infortunio che ha destato preoccupazioni tra i tifosi. Inizialmente si è parlato di un nuovo problema fisico, poi alcune fonti sono state smentite, lasciando incertezza sulla reale situazione del giocatore. La vicenda ha attirato l’attenzione del club e dell’ambiente sportivo, senza comunque fornire dettagli ufficiali sulle condizioni dell’attaccante.

(Adnkronos) – Infortunio per Romelu Lukaku, anzi no. L'attaccante del Napoli è al centro di un nuovo caso, con notizie che arrivano dal Belgio (poi smentite) che preoccupano, ancora, il club partenopeo. Lukaku si trova attualmente ad Anversa per recuperare la miglior condizione possibile, soprattutto in vista dei prossimi Mondiali. La decisione di non tornare a Napoli aveva creato qualche tensione con Antonio Conte e con la dirigenza, incomprensioni però che sarebbero state sanate da un colloquio avvenuto nei giorni scorsi, quando Lukaku è tornato in Italia proprio per chiudere il caso. Il recupero di Lukaku dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione, con tanto ricaduta, però non sembra andare al meglio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com IL RITORNO DI LUKAKU DOPO L’INFORTUNIO Notizie correlate Caso Lukaku, incredibile dal Belgio: “Al Napoli non conviene che Romelu sveli tutta la verità”Romelu Lukaku si è rifiutato di rientrare a Castel Volturno e il Napoli minaccia provvedimenti disciplinari. Dal Belgio arriva la notizia di un nuovo infortunio per LukakuCome riporta infatti la redazione sportiva belga di HLN il calciatore belga potrebbe essere incappato in un nuovo infortunio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, nuovo giallo nel caso Lukaku: in Belgio parlano di nuovo infortunio, ma...; Nessun nuovo infortunio per Lukaku: smentite le indiscrezioni dal Belgio; Dal Belgio – Possibile nuovo infortunio per Lukaku! Le condizioni; Lukaku, nuovo stop in Belgio. Napoli, non c’è pace per Lukaku: nuovo infortunio per il belga | OneFootballNon c’è pace per Romelu Lukaku, che è stato costretto a fermarsi mentre svolgeva r in Belgio. Continua la stagione turbolenta di Romelu Lukaku. L’attaccante, infatti, dopo aver raggiunto una tregua co ... onefootball.com FLASH | Napoli, nuovo infortunio Lukaku: i primi aggiornamentiInfortunio Lukaku - Arrivano ulteriori notizie per il Napoli dopo l'ennesimo stop di Lukaku: gli aggiornamenti sul suo nuovo infortunio! fantamaster.it LUKAKU AL MILAN IL PUNTO Come noto, il #Milan è alla ricerca di un grande attaccante per il prossimo anno e si stanno sondando vari nomi Tra questi, la novità è proprio #Lukaku, che ha rotto col #Napoli, pronto a cederlo in estate Addirittura, la - facebook.com facebook : “ ` , “ Fabio Santini commenta l’atteggiamento del belga nei confronti del Napoli: “Quando sento parlare di lui mi “prendono” i 5 minuti…” #sportitalia #lukaku #napoli x.com