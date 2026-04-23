A Milano, due calciatori sono stati assolti dall’accusa di aver commesso uno stupro nel marzo 2022. La decisione è stata comunicata recentemente in aula, dove si sono svolti i processi. La notizia ha suscitato reazioni di rabbia tra alcune persone presenti. I due imputati hanno quindi visto respinte le accuse a loro carico, con una sentenza definitiva.

? Cosa sapere Milano, i calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti per lo stupro a marzo 2022.. Il verdetto di secondo grado ribalta la condanna di primo grado per i due imputati.. Mattia Lucarelli e Federico Apolloni sono stati assolti a Milano con la formula del fatto che non sussiste, ribaltando la condanna di primo grado per lo stupro di gruppo subito da una studentessa statunitense nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Il verdetto emesso in secondo grado mette fine al percorso giudiziario iniziato tre anni fa, quando i due giovani calciatori, insieme ad altri tre amici, erano stati condannati a 3 anni e 7 mesi di reclusione tramite rito abbreviato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Lucarelli: assolti i due calciatori, scoppia la rabbia in aula

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