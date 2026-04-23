Caso Luca Spada la compagna denuncia gli hater | Insulti di inaudita volgarità mentre prosegue inchiesta a Forlì

La vicenda riguardante Luca Spada prosegue con nuovi interrogatori e accertamenti sui decessi sospetti avvenuti a Forlì. La compagna dell’indagato ha denunciato di aver ricevuto insulti di inaudita volgarità da parte di alcuni utenti online, definiti hater. Le autorità continuano a indagare sui dettagli dell’inchiesta, mentre la polizia svolge accertamenti per fare chiarezza sulle circostanze dei decessi sospetti.

Prosegue l’inchiesta sul caso Spada, con nuovi interrogatori e accertamenti sui decessi sospetti a Forlì. Intanto la compagna, estranea ai fatti, ha presentato 20 denunce per minacce e “insulti di inaudita volgarità, auguri di morte e sofferenza” ricevuti sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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