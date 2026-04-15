Due persone sono state arrestate a seguito di un episodio a Forlì, dove si sono verificati decessi in ambulanza. La vicenda comprende anche minacce rivolte alla compagna e a un bambino, con frasi come

Insulti e minacce di morte alla compagna e al figlio piccolo. L’arresto di Luca Spada, indagato per una serie di morti sospette di anziani avvenute durante il trasporto in ambulanza a Forlì, si è trasformato nel giro di poche ore in un vero e proprio linciaggio mediatico. Che non ha risparmiato la fidanzata 22enne dell’ex operatore della Croce Rossa e il loro bambino di appena un anno. Morti in ambulanza a Forlì, la rabbia sui social Minacce alla compagna e al figlio piccolo di Luca Spada L'avvocato: "Condotte intollerabili" Le intercettazioni di Luca Spada Morti in ambulanza a Forlì, la rabbia sui social Pesanti insulti e minacce, anche di morte, hanno investito Luca Spada e la sua famiglia, la compagna e il loro figlio di appena un anno.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti in ambulanza a Forlì, minacce alla compagna e al figlio piccolo di Luca Spada: "Gli farò la stessa cosa"

Notizie correlate

“Farò a tuo figlio quello che avete fatto voi”: minacce choc al bimbo di Luca Spada e alla compagnaMeldola (Forlì-Cesena), 14 aprile 2026 – La cronaca e la bufera giudiziara seguita all’arresto di Spadino si è trasformata in poche ore in un...

Messaggi minatori alla compagna di Luca Spada, la denuncia della donna: “Minacce a mio figlio di un anno”Un’escalation di messaggi minatori alla compagna di Luca Spada – il 27enne autista e operatore della Croce Rossa arrestato sabato con l’accusa di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Morti sospette a Forlì, Luca Spada indagato per 6 omicidi: Iniettava agli anziani aria in vena; Anziani morti in ambulanza: chi è Luca Spada, arrestato con l'accusa di omicidio volontario; Anziani morti in ambulanza, arrestato l’operatore della Croce Rossa indagato. Sospetti su cinque casi; Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: Soffrivano. Mi è piaciuto, lo rifarò.

Morti in ambulanza, minacce al figlio di Spada: La compagna denunceràLa compagna di Luca Spada, l'autista di ambulanze arrestato sabato per omicidio a Forlì, si è affidata ad un legale per essere tutelata dopo le minacce ricevute. La compagna del signor Spada - riferi ... rainews.it

Morti in ambulanza, i presunti legami di Luca Spada con le onoranze: 10 funerali a settimana per 7mila euro al meseLuca Spada avrebbe avuto un suo tariffario illecito nel mondo delle onoranze funebri, a patto di essere abbastanza bravo ... fanpage.it

La mia intervista sul profilo di Luca Spada - facebook.com facebook

Forlì, morti in ambulanza. La sorprendente reazione della fidanzata di Luca Spada davanti al giornalista del TgLa7 x.com