Le indagini sulla morte di un uomo avvenuta nelle prime ore del 12 aprile in una piazza cittadina sono attualmente in fase di approfondimento. Tre persone risultano essere indagate nell’ambito dell’inchiesta. È stato disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso del quarantatreenne. La ricostruzione dei fatti prosegue con l’obiettivo di fare luce sulla vicenda.

Le indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta nelle prime ore del 12 aprile in piazza Felice Palma, hanno subito un’accelerazione tecnica con l’avvio dell’esame autoptico per determinare le cause esatte del decesso del quarantatreenne. La Procura del Tribunale per i Minorenni di Genova ha comunicato che tre giovani sono attualmente iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio aggravato in concorso e rissa aggravata, in seguito allo scontro avvenuto nella zona di Massa. L’iter scientifico e le prossime tappe giudiziarie a Massa. Il percorso investigativo ha preso una direzione decisiva questo martedì, quando è stato affidato il compito di accertamento medico legale al professor Francesco Ventura, docente presso l’Università di Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Bongiorni: tre indagati e l’autopsia per svelare la verità

Altri due ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: ora sono cinque. Disposta l’autopsiaSalgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte in piazza...

Omicidio Bongiorni, tre minori indagati, il fermato è in un centro di prima accoglienza a GenovaMASSA – Le indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni si allargano al fronte minorile con un’attività istruttoria che non conosce sosta.