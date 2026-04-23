Caso famiglia nel bosco | la battaglia per riunire i figli strappati

Una deputata ha incontrato a Roma due genitori che sono stati separati dai figli in un'area boschiva. La vicenda ha attirato l'attenzione della Commissione infanzia, che sta valutando possibili modifiche alle norme relative agli allontanamenti dei minori. La questione riguarda il recupero e la ripresa del rapporto tra genitori e figli, in un contesto di separazione e di controversie legali.

? Cosa sapere La deputata Brambilla riceve a Roma i genitori separati dai figli nel bosco.. Il caso spinge la Commissione infanzia verso una riforma delle norme sugli allontanamenti.. La deputata Michela Vittoria Brambilla ha accolto alla Camera dei Deputati Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori che cercano di riunire il proprio nucleo familiare dopo mesi di separazione forzata dai figli nel bosco. L’incontro, organizzato dalla presidente della Commissione infanzia per fare luce su una vicenda definita un vero calvario, ha messo in luce le ferite profonde di una famiglia colpita da decisioni giudiziarie drastiche. Durante la conferenza stampa dal titolo Voglio tornare a casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso famiglia nel bosco: la battaglia per riunire i figli strappati Famiglia del bosco: mamma allontanata e i tre fratelli separati Notizie correlate Leggi anche: Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “Servizi sociali non stanno lavorando per riunire la famiglia” Famiglia del bosco, “traumi nei bimbi, urgente riunire la famiglia’Queste le parole dei periti di parte della ‘famiglia del bosco’, Tonino Cantelmi e Martina Aiello, nella relazione depositata al Tribunale dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi; Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; Famiglia bosco, commissione Infanzia: Su di loro violenza di Stato. Genitori affranti; Famiglia nel bosco ultima ora, nonna e zia dei bambini tornano in Australia. La Famiglia nel bosco ha una nuova casa, le immagini e gli sviluppi della vicendaDopo mesi di polemiche e l’intervento dei servizi sociali, emergono le immagini della nuova casa della famiglia che viveva isolata in Abruzzo ... affaritaliani.it Famiglia nel bosco, le parole di Nathan e Catherine dopo l'udienza sul ricongiungimento: Siamo distruttiLo sconforto di Nathan e Catherine dopo l'udienza per il ricongiungimento della famiglia nel bosco, in attesa dell'incontro alla Camera dei deputati ... virgilio.it Occhio alla Notizia. . Caso Branchini: lo svaso della Diga del Furlo non è ancora autorizzato. L’avvocato della famiglia precisa: manca il decreto della Regione Marche. - facebook.com facebook