Una famiglia coinvolta in un contesto di violenze all’interno di un ambiente boschivo si trova di fronte a un rischio clinicamente rilevante, legato alla possibilità di danni alla salute dei bambini. La situazione ha portato a richieste di un intervento urgente per ricostruire il nucleo familiare e prevenire conseguenze più gravi. La questione riguarda l’individuazione di misure adeguate per tutelare il benessere dei minori coinvolti.

Queste le parole dei periti di parte della ‘famiglia del bosco’, Tonino Cantelmi e Martina Aiello, nella relazione depositata al Tribunale dei minorenni dell’Aquila il 3 aprile scorso nella quale evidenziano che “il protrarsi dell’attuale assetto relazionale e operativo, privo delle necessarie misure di accompagnamento e di tutela, mantiene la risposta traumatica nei minori e configura un fattore di rischio clinicamente rilevante per l’insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bimbi”. (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Milano: sputi, minacce di morte e atti osceni in chiesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia del bosco, “traumi nei bimbi, urgente riunire la famiglia’

«Traumi nei bimbi del bosco, urgente riunire le famiglia»: la richiesta dei periti e la nuova relazioneRiunire la famiglia nel bosco: questa la richiesta dei periti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

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La relazione dei periti della famiglia nel bosco, depositata al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, segnala l’assenza di condotte dannose da parte della madre e l’impatto traumatico della separazione sui minori, indicando come urgente il ripristino del nucleo f - facebook.com facebook