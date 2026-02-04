Bimbi nel bosco lo psichiatra Cantelmi a Fanpage | Servizi sociali non stanno lavorando per riunire la famiglia

Lui, lo psichiatra Tonino Cantelmi, si dice preoccupato per come i servizi sociali stanno gestendo il caso dei bambini nel bosco. A Fanpage.it spiega che non stanno facendo abbastanza per riunire la famiglia e che l’unico passo avanti riguarda la scuola parentale, mentre il resto sembra fermo. Cantelmi critica l’operato degli enti pubblici e invita a intervenire con più decisione.

A Fanpage.it lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della difesa nel caso della famiglia nel bosco, manifesta perplessità sul lavoro svolto dai servizi sociali, e conferma: "Su istruzione c'è apertura ma solo per la scuola parentale".

