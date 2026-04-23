Una delle ragazze coinvolte nel caso del giro di escort a Milano ha raccontato la propria versione degli eventi, spiegando che il gruppo operava attraverso un sistema in cui si trovavano in una sorta di catalogo online. La ragazza ha descritto come venivano gestite le prenotazioni e le modalità con cui venivano organizzate le prestazioni. Il suo racconto fornisce dettagli sul funzionamento interno dell'attività e sui ruoli di chi vi partecipava.

La Guardia di Finanza di Milano ha avviato un’indagine riguardante un gruppo di persone che, tramite l’organizzazione di eventi nella movida, avrebbe promosso e gestito “un’attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione”. Nella richiesta di escort sarebbero coinvolti anche numerosi calciatori e vip. Una delle ragazze vittime dell’organizzazione ha raccontato la propria verità. Giro di escort a Milano, parla una delle vittime Coinvolti i calciatori di Inter e Milan Le ragazze controllate e usate come merce Giro di escort a Milano, parla una delle vittime Dell’indagine che ha svelato un giro criminale di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione a Milano si è occupato Milo Infante nella puntata di Ore 14 sera di giovedì 23 aprile 2026.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso escort Milano, le parole della ragazza che ha fatto scoprire il giro: "Eravamo in una specie di catalogo"

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