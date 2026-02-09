Una ragazza del servizio civile si è presentata davanti al Tribunale per raccontare le violenze che ha visto nell’asilo. Ha descritto l’episodio come se fosse accaduto di fronte a lei, parlando di bambini picchiati sui piedi. La testimonianza ha aperto un nuovo capitolo su quanto avviene dentro quei locali, portando alla luce una realtà che molti preferirebbero ignorare.

Tempo di lettura: 2 minuti C’era anche lei di fronte al Tribunale, la ragazza del servizio civile che ha aperto uno squarcio e denunciando quanto hanno visto i suoi occhi. Tutto oggetto di indagini, ovviamente, ma si tratta di una testimonianza importante perchè potrebbe appesantire la posizione delle cinque persone coinvolte. L’intervista è andata in onda nel corso della trasmissione ‘La Vita in Diretta’, condotta da Alberto Matano che si è interessato della questione mostrando l’intera giornata a Benevento, dal raduno di fronte al Palazzo di Giustizia fino alle interviste a genitori e nonni davanti l’asilo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Avveniva tutto di fronte a me, picchiati sui piedi”: le parole della ragazza che ha denunciato le violenze nell’asilo

Approfondimenti su Asilo Violenza

Un’operatrice dell’asilo di Benevento ha scritto una lettera che sta facendo molto discutere.

Dopo settimane di silenzio, la giovane operatrice del Servizio Civile che ha denunciato gli abusi all’asilo decide finalmente di parlare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Asilo Violenza

Argomenti discussi: Tortura nel carcere di Torino: Mi costringevano a leggere ai detenuti gli atti del mio processo; Pensioni, cambia tutto: nuove regole e adesione automatica ai fondi – Cosa prevede la riforma; AIL Arena: alcuni tifosi storcono il naso, la società precisa.

Putin convoca i vertici delle forze armate: avanti su tutto il fronte di guerraIl presidente russo Vladimir Putin ha convocato questa mattina una riunione sulla situazione «nella zona di operazione militare speciale», ovvero i campi di battaglia in Ucraina. Lo ha riferito il ... avvenire.it

Sette poliziotti della Penitenziaria sono stati condannati, tra loro il segretario nazionale dell’Osapp. La metà degli infortuni di tutto il carcere avveniva nel padiglione dei detenuti per reati sessuali facebook