Negli ultimi giorni sono stati resi noti i nomi di alcuni calciatori coinvolti in un'inchiesta riguardante un giro di escort a Milano. La Procura ha analizzato un elenco di parole chiave che include diversi sportivi, tra cui calciatori noti del campionato italiano. Tra i nomi citati ci sono giocatori che militano in varie squadre e sono stati menzionati nel contesto di un'indagine sulle attività di accompagnamento nell'ambiente della movida milanese.

Da Bastoni a Leao fino a Vlahovic e ancora Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca e molti altri. Sono tanti i cognomi di calciatori, tutti non indagati perchè non ci sono estremi di reato, che compaiono nell’elenco delle decine e decine di «parole chiave» che la Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha indicato nel decreto di perquisizione e sequestro, eseguito due giorni fa assieme ai quattro arresti ai domiciliari nell’inchiesta sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di escort per giocatori di molti club, tra cui Milan, Inter e Juventus. Parole chiave che serviranno per analizzare...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ecco chi c'è nel giro di escort della movida a Milano. I nomi dei calciatori nell'elenco delle "parole chiave" analizzate dalla Procura

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Il quotidiano Il Giornale riporta i nomi dei calciatori (non indagati) che compaiono nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano. Si tratterebbe dell'ex calciatore di Inter e Lazio e attuale allenatore della Stella Rossa Dejan Stankovic, dell'attaccante della Lazi x.com