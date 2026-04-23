Un calciatore del club milanese ha pubblicato un messaggio sui social media in cui afferma di essere estraneo a un’inchiesta giudiziaria riguardante un caso escort. Ha precisato di non essere coinvolto e di non aver commesso reati, chiedendo di rispettare la sua privacy e la verità. La comunicazione è arrivata il 10 del mese attraverso i canali ufficiali del giocatore.

Non sono indagati, perché non hanno commesso reati. Ma di certo i calciatori coinvolti - o la cui indentità è comunque finita in qualche modo all'attenzione dei pm - non sono felici di leggere il proprio nome accostato all'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (e altri reati) che nelle ultime ore ha portato agli arresti domiciliari quattro persone. Diverse decine i clienti coinvolti tra giocatori di Serie A, altri sportivi e imprenditori. Nelle carte in mano alla Procura peraltro compaiono tanti nomi illustri che non hanno necessariamente usufruito del servizio "escort", ma si erano limitati semplicemente a presenziare ad alcune serate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso escort, Leao sui social: "Io estraneo all'inchiesta. Rispettate la verità e la vita privata"

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