Un politico coinvolto in un'indagine sulle spese sostenute per alcuni eventi ha dichiarato di essere estraneo alle accuse e di riporre fiducia nella magistratura. Le notizie circolate nelle ultime ore hanno evidenziato presunte spese gonfiate, ma l’interessato ha respinto ogni responsabilità, affermando che le affermazioni riportate non riflettono i fatti e che si ritiene estraneo alle incolpazioni.

Il deputato di Fratelli d'Italia finito nella bufera giudiziaria delle scorse ore parla di "ricostruzione non veritiera". Insieme a lui altri 5 indagati: la Procura ipotizza falso, truffa aggravata e peculato “Le notizie diffuse in queste ore riportano una narrazione che non corrisponde alla realtà. Sono estraneo alle incolpazioni che mi vengono addebitate. Confido che il prosieguo delle indagini accerti la correttezza del mio operato. Ripongo fiducia nella magistratura”. Così Calogero Pisano interviene dopo essere stato raggiunto da un’informazione di garanzia nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica che ipotizza i reati di falso, truffa aggravata e peculato in relazione alla gestione di fondi destinati a eventi culturali legati al Capodanno e non solo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - L'inchiesta sulle spese gonfiate per gli eventi, Pisano respinge le accuse: "Sono estraneo, ripongo fiducia nella magistratura"

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