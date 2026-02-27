Roma cassiera Coin al gip | Non sono una ladra ho commesso solo leggerezze

Una cassiera di un negozio di Roma si è presentata davanti al giudice per rispondere delle accuse a suo carico. Durante l'udienza, ha dichiarato di aver commesso solo leggerezze ed errori, negando di aver mai rubato. La donna ha spiegato che gli sconti particolari applicati erano riservati agli appartenenti alle forze dell’ordine. La posizione della cassiera sarà valutata nelle prossime fasi del procedimento.

"Ho commesso solo leggerezze ed errori, ma non sono una ladra. Applicavamo soltanto sconti particolari riservati agli appartenenti alle forze dell'ordine". Con queste parole la cassiera del punto vendita Coin all'interno della Stazione Termini ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Angelo Giannetti. La donna è comparsa questa mattina insieme ad altri tre colleghi per l'interrogatorio preventivo. Il pubblico ministero Stefano Opilio aveva avanzato la richiesta di custodia cautelare in carcere per tutti e quattro, mentre altre quaranta persone risultano indagate a piede libero: tra loro 21 tra poliziotti e carabinieri.

