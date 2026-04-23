Due calciatori coinvolti in un caso legato a presunti rapporti con escort hanno dichiarato di essere estranei alla vicenda. Hanno chiesto rispetto per la loro privacy e affermato di non aver partecipato a nessun giro di escort. I loro avvocati hanno annunciato che si riservano di tutelare la loro immagine attraverso le vie legali. La vicenda sta attirando l’attenzione sui media, mentre gli atleti preferiscono mantenere il riserbo.

Dicono di non aver frequentato alcun giro di escort, invocano il diritto alla riservatezza e il rispetto della loro vita privata, alcuni dei calciatori tirati in ballo nell’indagine della procura di Milano che ipotizza serate scintillanti, con prostitute e droga della risata, e per cui lunedì scorso sono finite agli arresti domiciliari quattro persone tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, compagni nella vita e nel lavoro e titolari di una agenzia per eventi, la Ma.De. Dopo che sono trapelati dagli atti dell’inchiesta i nomi di un gruppo di giocatori, anche di serie A, non indagati e di cui non si sa se siano stati clienti delle giovani ragazze, alcuni hanno deciso di far sentire la loro voce.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso escort, i calciatori Leao e Pedersen: "Noi estranei vogliamo rispetto per la privacy"

Notizie correlate

Inchiesta escort, parlano (per la prima volta) i calciatori. Leao: «Totalmente estraneo». Anche Calafiori negaDecine di parole chiave, tra cui almeno 60 nomi e cognomi di calciatori, per passare al setaccio i telefonini sequestrati ai quattro arrestati...

Leggi anche: Leao e Bastoni, Calafiori e Vlahovic: i nomi dei calciatori (non indagati) che spuntano dall’inchiesta escort a Milano

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Caso escort di lusso: 70 i calciatori alle serate milanesi, anche di Milan, Inter e Juve; Caso escort, i numeri e le squadre coinvolte: 70 calciatori, anche di Milan, Inter e Juve; Cene di lusso ed escort, i calciatori del giro potrebbero essere sentiti come testimoni.

Caso escort e calciatori, le ragazze già dai pm. Conti correnti al setaccioChi partecipava alle serate nei locali organizzate dalla Ma.De. e chi proseguiva la nottata con il «pacchetto dopopartita» che comprendeva escort e pallocini con gas ... ilmessaggero.it

Caso escort di lusso: 70 i calciatori alle serate milanesi, anche di Milan, Inter e JuveGli eventi anche durante il lockdown. 'Droga della risata' per le serate organizzate. Giro di escort in 26 locali. Intercettazioni: Le buste e i giocatori acchiappati. Tra gli sportivi un pilota di ... rainews.it

Il Garante della privacy richiama i media sul caso escort a Milano: “Si rispetti la dignità degli interessati” - facebook.com facebook

Il Garante della privacy richiama i media sul caso escort a Milano: “Si rispetti la dignità degli interessati” x.com