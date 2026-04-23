I pubblici ministeri stanno considerando di ascoltare i calciatori non indagati coinvolti nel caso escort. Le indagini finora hanno portato alla luce dettagli sul metodo utilizzato dall'organizzazione, tra cui i presunti check-in e altri aspetti delle attività sospette. Finora, non ci sono state accuse formali nei confronti degli atleti, ma le autorità stanno valutando le prossime mosse nell'ambito delle indagini.

Tra pochi giorni i testimoni potrebbero essere anche gli stessi calciatori. I pm che indagano sul giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione con al centro l’agenzia "Ma.De Milano", stanno valutando seriamente di convocare come testimoni alcuni dei giocatori coinvolti. I nomi di molti degli sportivi, tutti non indagati perché non è un reato ottenere sesso a pagamento, si trovano nell’elenco delle parole chiave con cui la procuratrice aggiunta Bruna Albertini e il Nucleo Pef della Guardia di Finanza intendono analizzare i cellulari di Deborah Ronchi, del compagno Emanuele Buttini, e degli altri due collaboratori della coppia finiti ai domiciliari, il 32enne Alessio Salamone e il 29enne brasiliano Luz Amilton Fraga.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso escort, adesso i pm valutano se ascoltare i calciatori (non indagati): ecco perché

Notizie correlate

Escort a Milano, perché sono saltati fuori alcuni nomi dei calciatori di Serie A anche se non sono indagatiUn presunto giro di sfruttamento della prostituzione che ruoterebbe attorno ai locali della movida milanese e a una società di promozione di eventi.

Scandalo escort a Milano, ecco i nomi di calciatori e vip (non indagati) che spuntano dalle carteDalla denuncia di una giovane donna è partita l’indagine che ha portato agli arresti di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, figure note della...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Caso escort, adesso i pm valutano se ascoltare i calciatori (non indagati): ecco perché; Escort e calciatori, dai campioni della serie A ai giovani: ecco i nomi cercati dalla procura; Scandalo escort a Milano, l'intercettazione durante le Olimpiadi invernali: Ho fatto fare il tavolo a quelli lì di hockey; Escort a Milano, per Luciano Moggi questi locali sono sempre esistiti, giocatori arrivavano la domenica.

Escort e calciatori, palloncini esilaranti per evitare il doping e champagne a fiumi. Una ragazza: Sono rimasta incinta, lui gioca in Serie AIl caso che coinvolge calciatori e piloti e che ha portato all’arresto di quattro persone, considerati gli organizzatori di festini con escort, con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della ... affaritaliani.it

Il caso escort nella Serie A Ho chiesto un pezzo di colore a Max del Papa: cattivello, ma imperdibile - facebook.com facebook

'Caso escort', la pm valuta di sentire i calciatori clienti: nessun indagato x.com