Dopo il ritrovamento del corpo di Darrell Sheets, le autorità hanno avviato indagini sulle cause della sua morte. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono quella dell’istigazione al suicidio e del cyberbullismo, sostenute da alcune testimonianze e elementi raccolti nelle ultime ore. La polizia sta lavorando per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire gli ultimi momenti della vittima.

Dopo il ritrovamento del corpo di Darrell Sheets, la polizia sta indagando sulle circostanze della sua morte ed è stata presa in considerazione anche la pista dell’istigazione al suicidio e del cyberbullismo. Il protagonista del reality Storage Wars (Affari al buio) infatti è stato trovato nella sua casa in Arizona con una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa e René Nezhoda – suo “rivale” nel programma – ha spiegato che di recente Darrell era perseguitato da un bullo, su internet.. In un video condiviso su Instagram Nezhoda ha chiarito che lui e Darrell erano amici e che la loro rivalità era solo televisiva. “Darrell Sheets si è tolto la vita.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caso Darrell Sheets, emerge la pista cyberbullismo: “Un bullo lo tormentava”, indagini in corso

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