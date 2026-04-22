La Procura generale di Roma ha richiesto l’assoluzione dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di aver rivelato un segreto d’ufficio nel procedimento riguardante Alfredo Cospito. La richiesta di assoluzione viene presentata nel corso di un procedimento giudiziario che coinvolge anche altre persone. La decisione finale spetta ora al giudice competente, che dovrà valutare le prove presentate durante il processo.

L'ex sottosegretario alla Giustizia fu condannato in primo grado per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico La Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in Il pg ha chiesto di fare cadere le accuse con la formula perché il "fatto non costituisce reato". In primo grado l'esponente di Fdi è stato condannato ad 8 mesi con pena sospesa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Delmastro

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