Caso Cospito la Procura di Roma chiede l'assoluzione per Delmastro | sentenza il 20 maggio

La procura generale di Roma ha richiesto l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia di FdI nel processo d'appello riguardante il caso Cospito. La sentenza è prevista per il 20 maggio. La richiesta di assoluzione si riferisce a Delmastro, coinvolto nel procedimento legato a questa vicenda. La decisione della corte arriverà tra circa un mese.

La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia di Fdi Andrea Delmastro. In primo grado Delmastro era stato condannato dai giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma a 8 mesi, pena sospesa. La sentenza è attesa per il prossimo 20 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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