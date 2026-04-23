Barbara D’Urso ha avviato un procedimento legale contro Mediaset, l’azienda presso cui ha lavorato per vent’anni, dal 2003 al 2023. La conduttrice ha presentato una denuncia contro il gruppo della famiglia Berlusconi, che ha deciso di non rinnovare il contratto tre anni fa, lasciando scadere il rapporto professionale. La causa riguarda le richieste che D’Urso ha avanzato nei confronti dell’azienda.

Tra i punti oggetto di controversia, la richiesta dell'azienda di concordare gli ospiti con Maria De Filippi e Silvia Toffanin Barbara D’Urso fa causa a Mediaset, azienda per cui ha lavorato per vent’anni, dal 2003 al 2023. La conduttrice tv ha deciso di portare in tribunale il gruppo della famiglia Berlusconi, che tre anni fa ha lasciato scadere il suo contratto senza rinnovarlo. A darne notizia è il quotidiano La Stampa. Quello tra D’Urso e l’azienda di Cologno Monzese è stato un addio tra le polemiche. Secondo quanto ricostruito, il braccio di ferro proseguirà davanti a un giudice dopo un tentativo di mediazione non è andato a buon fine, e non per ragioni economiche.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: ecco le sue richieste all’azienda

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Perché Barbara D’Urso ha fatto causa a MediasetDiritti d’autore non pagati, ingerenze sugli ospiti e non solo: perché Barbara D’Urso ha fatto causa a Mediaset. lettera43.it

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