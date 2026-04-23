Caso Assunta Madre | ribaltata la sentenza assolto Johnny Micalusi

La Corte di Appello di Roma ha assolto Gianni Micalusi nel procedimento legato all'inchiesta Nettuno del 2017, riguardante il caso Assunta Madre. La sentenza ha anche disposto il ripristino della proprietà del ristorante e dei beni associati. La decisione ha ribaltato una precedente condanna, chiarendo la posizione dell’imputato nel procedimento giudiziario. La vicenda ha coinvolto diverse fasi processuali, con l’esito che ora conferma l’assenza di responsabilità penale per Micalusi.

? Cosa sapere La Corte di Appello di Roma assolve Gianni Micalusi per l'inchiesta Nettuno del 2017.. Il verdetto dispone il ripristino della proprietà del ristorante Assunta Madre e dei beni.. La Corte di Appello di Roma ha sancito l’assoluzione totale per Gianni Micalusi, noto come Johnny, titolare del celebre ristorante Assunta Madre, cancellando la condanna per autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni che lo aveva colpito nel 2017. Il verdetto della terza sezione romana ribalta completamente il primo grado dell’inchiesta Nettuno, portata avanti dalla Dda. Per l’imprenditore di 62 anni, originario di Terracina, i giudici hanno stabilito che i fatti contestati non sussistono.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Assunta Madre: ribaltata la sentenza, assolto Johnny Micalusi Notizie correlate Assolto Johnny Micalusi titolare di Assunta MadreAGI - I giudici della Corte di Appello di Roma hanno assolto Gianni Micalusi, conosciuto da tutti come 'Johnny', imprenditore di Terracina di 62... Johnny Micalusi: assolto in appello il proprietario del ristorante dei vip Assunta MadreE’ stato assolto dai giudici della Corte di Appello di Roma Gianni Micalusi, conosciuto da tutti come “Johnny” e titolare nella capitale del noto... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Assolto in Appello il ristoratore dei vip Johnny Micalusi; Caso Assunta Madre | ribaltata la condanna torna il ristoratore; Assolto il noto ristoratore Johnny Micalusi: ribaltata in appello la condanna a 8 anni e 6 mesi; Johnny Micalusi del noto ristorante Assunta Madre assolto in appello: era accusato di intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Sentenza shock sull’imprenditore dei vip Gianni Micalusi: il caso Assunta Madre si sgretola in appelloSi chiude con un clamoroso colpo di scena la lunga odissea giudiziaria legata al ristorante Assunta Madre, simbolo della movida d’élite nel cuore di Roma. Una sentenza shock sull’imprenditore dei vip ... msn.com Cancellata la condanna e restituiti i beni oggetto di una confisca milionaria: dopo nove anni di odissea giudiziaria, Johnny Micalusi torna libero e riprende il comando del suo Assunta Madre. Altro caso Cavallotti e risarcimento milionario che pagheranno gli ita - facebook.com facebook