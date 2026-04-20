I giudici della Corte di Appello di Roma hanno assolto il titolare di un noto ristorante di alta cucina, coinvolto in un procedimento giudiziario. La decisione si basa sull'assenza di prove che collegassero l'imputato ai reati contestati. La vicenda aveva attirato l'attenzione della stampa locale, con diverse udienze che si sono svolte nel corso degli ultimi mesi. La sentenza definitiva è stata comunicata nelle ultime ore.

AGI - I giudici della Corte di Appello di Roma hanno assolto Gianni Micalusi, conosciuto da tutti come ' Johnny ', imprenditore di Terracina di 62 anni, titolare del noto ristorante romano Assunta Madre - locale frequentato da politici, vip e calciatori -, accusato di ' intestazione fittizia di beni ' e autoriciclaggio e arrestato, nel 2017, nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Insieme a lui erano coinvolti anche i figli e il commercialista Luciano Bozzi, difeso dall'avvocato Gianluca Tognozzi. Tutti sono stati assolti. A Micalusi, si ricorda, erano state sequestrate, oltre ai locali, anche appartamenti e conti correnti.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Assolto Johnny Micalusi titolare di Assunta Madre

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