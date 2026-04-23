Casio sfida gli smartwatch | il nuovo G-LIDE tra battito e maree

Casio ha presentato il nuovo modello della serie G-LIDE, il GBX-H5600, che combina caratteristiche sportive con funzioni smart. Il dispositivo include un sensore per il battito cardiaco e un sistema di monitoraggio delle maree, mantenendo un design robusto tipico della linea G-SHOCK. La novità si rivolge a chi desidera un orologio resistente con funzionalità avanzate legate a sport e attività all'aperto.

? Cosa sapere Casio lancia il nuovo GBX-H5600 della serie G-LIDE con sensore battito cardiaco.. Il dispositivo integra funzioni smart e monitoraggio maree nel design resistente G-SHOCK.. Casio introduce il nuovo GBX-H5600 della serie G-LIDE, un dispositivo che integra sensori per il battito cardiaco e monitoraggio delle maree nel design classico dei suoi orologi da polso. Il mercato degli accessori tecnologici vive una spaccatura netta tra i produttori di smartphone e i marchi storici dell’orologeria. Chi vende telefoni può permettersi smartwatch con batterie che richiedono ricariche quotidiane, ma chi produce orologi deve garantire un’affidabilità diversa: l’ora deve essere sempre leggibile, senza il rischio costante di trovarsi con un display spento per mancanza di energia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casio sfida gli smartwatch: il nuovo G-LIDE tra battito e maree Notizie correlate Con gli “Amici di Roman” tra i banchi torna “Ogni battito conta”Venerdì 6 febbraio alle ore 9:30, nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale di Campomarino, si riaccende un progetto che ha già segnato... Venezia, studenti al cantiere Bauer: sfide tra restauro e mareeTrentuno studenti del secondo anno del corso in Tecnologie Digitali per l’Edilizia e il Territorio dell’Università di Padova hanno effettuato, nella...