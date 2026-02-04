Venerdì mattina nell’auditorium di Campomarino si riaccende il progetto “Ogni battito conta”. Alle 9:30, gli “Amici di Roman” tornano tra i banchi per continuare a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti sul tema della donazione e della prevenzione. La scuola si prepara a ospitare una giornata dedicata a un tema importante, con attività e interventi che puntano a fare la differenza.

Venerdì 6 febbraio alle ore 9:30, nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale di Campomarino, si riaccende un progetto che ha già segnato un’intera comunità: “Ogni battito conta”. Non è solo un’iniziativa sanitaria, è un atto di responsabilità collettiva, un segno tangibile che la salute dei più piccoli non può aspettare. Questa seconda edizione, promossa dall’Associazione n.14 – Amici di Roman in collaborazione con Asrem Molise e con il pieno sostegno della direzione scolastica locale, si concentra su un obiettivo chiaro e urgente: prevenire le malattie cardiache fin da quando i bambini ancora non sanno cosa sia un battito irregolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Con gli “Amici di Roman” tra i banchi torna “Ogni battito conta”

