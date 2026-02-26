Durante la settimana di Sanremo, la Costa Toscana cambia ritmo e identità, trasformandosi in una nave dove la musica è al centro di tutto. A spiegarlo è Giovanna Loi, Vice President Global Marketing Direct Sales di Costa Crociere, che ha raccontato come l’obiettivo sia creare esperienze sempre nuove, capaci di sorprendere e unire. Quest’anno il cuore dell’iniziativa è stata la residency di Max Pezzali, una scelta nata all’interno dell’azienda perché l’artista rappresenta un ponte generazionale che si lega ai valori del brand Costa: condivisione, emozione e partecipazione. “Le sue canzoni le conoscono tutti – racconta Loi – e quando tutti cantano insieme nasce qualcosa di speciale”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - A bordo della Costa Toscana la settimana di Sanremo diventa un viaggio nella musica: la visione di Giovanna Loi di Costa Crociere

Leggi anche: Sanremo, Costa Crociere 'accende' festival con la Crociera della Musica e Max Pezzali

Leggi anche: Sanremo, Muglia (Costa Crociere): "Costa si sta trasformando in entertainment platform"

Temi più discussi: A bordo della nave che diventa media: dentro la strategia di Costa Crociere a Sanremo; Parte stasera a Sanremo il Max forever – The party boat a bordo di Costa Toscana; La nave come hub narrativo: Giovanna Loi racconta la brand integration di Costa Crociere per Sanremo 2026; Sanremo, Muglia (Costa Crociere): Costa si sta trasformando in entertainment platform.

A bordo della nave che diventa media: dentro la strategia di Costa Crociere a SanremoDalla residency di Max Pezzali alla media house interna, il racconto di Giovanna Loi: «Non siamo un palco appoggiato al Festival. Siamo il palco sul mare» ... engage.it

Costa Crociere: Lo spettacolo è sempre a bordo con Max Pezzali negli spot per SanremoIn occasione del Festival, la compagnia trasforma Costa Toscana in un palcoscenico sul mare e lancia un nuovo piano di comunicazione. Giovanna Loi: «Investimenti media 2026 in crescita» ... engage.it

Old west night. Chi era a bordo di Costa Toscana con Max Pezzali sa. #CostaToscana #Sanremo #CrocieraDellaMusica #LiveYourWonder - facebook.com facebook

Costa Toscana in rada a Sanremo, stasera opening party del Festival x.com