Caserta perquisizioni a casa di Biagio e Dora Esposito nell'indagine su Zannini e corruzione

A Caserta, i carabinieri hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni di Biagio e Dora Esposito nell’ambito di un’indagine per corruzione. L’inchiesta coinvolge anche il consigliere regionale Zannini. Le operazioni sono state svolte senza ulteriori dettagli sulla natura delle accuse o sui materiali sequestrati. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo più ampio incentrato su presunti atti illeciti legati alla politica locale.

Perquisizioni dei carabinieri nelle abitazioni di Biagio e Dora Esposito nell’inchiesta per corruzione che coinvolge anche il consigliere regionale Zannini.🔗 Leggi su Fanpage.it

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