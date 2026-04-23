Caserta stipendi bloccati | la Cgil scende in campo contro la ditta

A Caserta, la Cgil ha annunciato azioni contro la ditta responsabile di un ritardo nei pagamenti degli stipendi di marzo ai propri lavoratori. Il sindacato ha diffidato ufficialmente l’azienda e ha richiesto un incontro urgente con la ditta stessa e con la stazione appaltante coinvolta nella gestione del contratto. La situazione riguarda salari non ancora saldati e preoccupazioni per il rispetto degli impegni contrattuali.

? Cosa sapere La Cgil di Caserta diffida la WM Magenta per gli stipendi di marzo non pagati.. Il sindacato richiede un incontro urgente con la ditta e la stazione appaltante.. La Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha inviato una diffida formale alla società WM Magenta srl a seguito del mancato pagamento degli stipendi di marzo agli operatori ecologici che operano in diversi comuni della provincia. Il provvedimento sindacale nasce dalla necessità di tutelare i lavoratori del settore Igiene Ambientale, i quali stanno affrontando un periodo di forte instabilità economica dovuto ai ritardi sistematici nell’erogazione delle retribuzioni. Alfredo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta, stipendi bloccati: la Cgil scende in campo contro la ditta Notizie correlate Borghetto, la Lega scende in campo contro i linciaggi digitali al sindacoIl sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, è diventato il bersaglio di una serie di attacchi feroci e pesanti scagliati attraverso i canali digitali. ‘Rete senza fili’: la scuola primaria scende in campo contro l’abuso di internetIniziativa dell'Asl Toscana nord ovest: educazione all'uso dei device per i più piccoli. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Tribunale, lavori fermi. Operai senza stipendio, lo sciopero continua. A rischio i fondi Pnrr. Castel Volturno, stipendi in ritardo: UilTrasporti proclama stato di agitazione nel cantiere rifiutiCastel Volturno (Caserta) - La protesta parte da un punto preciso: gli stipendi non arrivano e l’attesa si trasforma in tensione. La segreteria regionale di ... pupia.tv Caserta, assegni di cura bloccati e famiglie senza sostegni: appello di Del RossoCaserta - I pagamenti non arrivano e, con il passare dei mesi, cresce la pressione di chi attende un sostegno indispensabile per l’assistenza quotidiana ai ... pupia.tv