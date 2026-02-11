‘Rete senza fili’ | la scuola primaria scende in campo contro l’abuso di internet

La scuola primaria delle Valli Etrusche si muove contro l’abuso di internet. Oggi si è concluso il percorso di formazione online dedicato alle insegnanti, un passo importante nel progetto “Rete senza fili”. Le insegnanti si preparano a educare i bambini a usare la tecnologia in modo più sicuro e responsabile.

LIVORNO – La scuola primaria diventa la prima trincea contro l'abuso della tecnologia. Si è concluso oggi ( 11 febbraio) il percorso di formazione online dedicato alle insegnanti della zona Valli Etrusche, tassello fondamentale del progetto Rete senza fili. L'iniziativa, nata dalla sinergia tra il Ser.D (Servizio Dipendenze) diretto da Anna Adamovit e l'Unità di Educazione e Promozione della Salute guidata da Luigi Franchini (Azienda Usl Toscana nord ovest), mira a contrastare sul nascere l'uso problematico del web tra i giovanissimi. Al centro del corso c'è la preoccupazione per il cosiddetto Internet addiction disorder, una dipendenza comportamentale che si manifesta con un utilizzo compulsivo della rete.

Da oltre due mesi, la scuola Cuore Immacolato di Maria in via Ofanto si trova isolata a causa della mancanza di connessione internet e linea telefonica.

