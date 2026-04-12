A Borghetto, il sindaco è stato oggetto di numerosi attacchi online, con commenti e post diffamatori diffusi sui social media. La situazione ha portato le autorità a intervenire per valutare le azioni da intraprendere contro i messaggi offensivi rivolti al primo cittadino. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno monitorando le comunicazioni digitali per individuare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora identificata ufficialmente.

Il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, è diventato il bersaglio di una serie di attacchi feroci e pesanti scagliati attraverso i canali digitali. La tensione si è accesa a seguito della gestione delle concessioni locali, provocando una reazione immediata da parte della Lega in provincia di Savona, che ha scelto di schierarsi con l’amministratore comunale contro quelli che definisce veri e propri linciaggi virtuali. La difesa politica contro la violenza digitale. Dario Ghezzi, che ricopre il ruolo di commissario della Lega nella provincia savonese oltre alla carica di vicesegretario regionale, ha diffuso un comunicato per manifestare la vicinanza totale al primo cittadino di Borghetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borghetto, la Lega scende in campo contro i linciaggi digitali al sindaco

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