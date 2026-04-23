A Mondragone, nel Casertano, i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione ricoperta di rifiuti, dove hanno trovato alcuni bambini e animali domestici. L’intervento è avvenuto durante controlli ambientali nel territorio. I bambini e gli animali sono stati messi in salvo e affidati alle cure delle autorità competenti. La scoperta ha portato all’attenzione una situazione di degrado e abbandono nella zona.

Caserta, scoperto degrado a Mondragone: bimbi e animali salvati da un'abitazione invasa dai rifiuti. Intervento dei Carabinieri nell'ambito dei controlli ambientali. Nella provincia di Caserta, una recente operazione di monitoraggio ambientale ha portato alla luce uno scenario di estremo disagio sociale e igienico. A Mondragone, nello specifico nella località di Pescopagano, i carabinieri si sono trovati di fronte a condizioni di vita inaccettabili all'interno di un'abitazione in cui risiedeva un'intera famiglia. L'intervento, finalizzato al controllo del territorio nel contesto della Terra dei Fuochi, ha rivelato un ambiente invaso da montagne di immondizia e deiezioni, dove tre bambini piccoli erano costretti a vivere tra sporcizia e degrado.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Caserta, shock a Mondragone: bimbi e animali salvati in una casa tra i rifiuti

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