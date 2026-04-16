Busto Arsizio | il 25 aprile celebra il ruolo chiave delle donne

A Busto Arsizio, il 25 aprile si terranno diverse iniziative per ricordare l’81° anniversario della Liberazione. La giornata sarà dedicata a celebrare il ruolo delle donne nella Resistenza e nella stesura della Costituzione italiana. La città si prepara a momenti di confronto e memoria, con incontri pubblici e commemorazioni che coinvolgeranno la comunità locale. La ricorrenza intende ricordare il contributo di molte donne durante quel periodo storico.

Busto Arsizio si prepara a vivere una serie di momenti di riflessione collettiva per commemorare l’81° anniversario della Liberazione, focalizzando l’attenzione sul contributo fondamentale delle donne durante la Resistenza e nella stesura della Costituzione. Le celebrazioni, che vedranno il coinvolgimento diretto di istituzioni, associazioni e cittadini, inizieranno venerdì 24 aprile con un atto solenne presso il Palazzo di Giustizia alle ore 12, dove verrà deposta una corona in memoria di Cosimo Orrù. Il programma delle ricorrenze tra memoria storica e impegno civile. Il cuore delle manifestazioni sarà sabato 25 aprile, con una sequenza di appuntamenti che parte alle 9:30 dal Tempio Civico di Sant’Anna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: il 25 aprile celebra il ruolo chiave delle donne Notizie correlate Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le relazioni che curano progetto dell’associazione Lilliput; Playoff Serie A2 Tigotà – Una rimonta da sogno: Padova ribalta Busto Arsizio e vola in finale; Busto: Fiera del benessere in arrivo al Museo del Tessile; A Gorla Minore l’abbraccio dei bambini di quinta elementare al partigiano 94enne. Il 25 aprile di Busto celebra le donne nella Resistenza e nella CostituenteSarà il tema al centro del discorso ufficiale affidato al professor Giorgio Vecchio. Ricco il programma di celebrazione dell'81esimo della Liberazione ... varesenews.it Ar-Busto e il tour cimiteriale: Così riportiamo alla luce tante storie dimenticate di Busto ArsizioUn progetto culturale che unisce ricerca storica, teatro e divulgazione per raccontare in modo nuovo il patrimonio artistico e umano custodito nel cimitero monumentale cittadino ... varesenews.it La terra che aiuta chi ha sbagliato: il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate alla Valle di Ezechiele - facebook.com facebook IFL2 Week 8: Trento vuole spodestare Milano, Brescia cerca riscatto, Busto Arsizio a caccia del primo acuto stagionale.. #2k26IFL2 #FIDAFGameday x.com